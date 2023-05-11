У Миколаєві чоловік з ознаками сп’яніння пропонував патрульним гроші за непритягнення його до відповідальності.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Миколаївщини.

Подія сталася у середу, 10 травня, на вулиці Океанівській. Поліцейські зупинили автомобіль Daewoo Lanos за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм, інспектори виявили у нього очевидні ознаки алкогольного сп’яніння.

Патрульні запропонували пройти перевірку на стан сп‘яніння за допомогою приладу Drager, або ж у медичному закладі, однак чоловік відмовився.

З метою уникнення відповідальності за правопорушення, керманич запропонував поліцейським гроші, але уникнути відповідальності не вдалось. Патрульні склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) КУпАП, та викликали на місце події слідчих для документування факту пропозиції неправомірної вигоди.

«Пам’ятайте, що за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція неправомірної вигоди) ККУ передбачена кримінальна відповідальність — штраф від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк», — відзначили у патрульній поліції.

Нагадаємо, 2 травня в Миколаєві водій з рівнем алкоголю у крові в 11 раз вище за норму пропонував 20 тисяч гривень патрульним поліцейським.