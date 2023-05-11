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Італійська поліція організувала новий рейд проти можливих членів мафіозного клану «Ндрангета», затримали 61 особу.
Про це пише «Європейська правда».
Операція проводилася у семи регіонах країни за участі понад 500 силовиків та охоплювала понад 160 осіб.
За підсумками рейдів затримали 61 підозрюваного. Їх підозрюють у різних злочинах в рамках діяльності клану, як шахрайство, контрабанда наркотиків, спроби інфільтрації у владні структури, шантаж місцевих фермерів.
Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці шести країн Європи, включно з Італією, провели масштабний рейд проти підозрюваних учасників клану «Ндрангета», за підсумками якого затримали понад 100 осіб.
Італійський клан «Ндрангета» вважають однією з найпотужніших злочинних мереж в Італії та Європі загалом.
Італійська поліція організувала новий рейд проти можливих членів мафіозного клану «Ндрангета», затримали 61 особу.
Про це пише «Європейська правда».
Операція проводилася у семи регіонах країни за участі понад 500 силовиків та охоплювала понад 160 осіб.
За підсумками рейдів затримали 61 підозрюваного. Їх підозрюють у різних злочинах в рамках діяльності клану, як шахрайство, контрабанда наркотиків, спроби інфільтрації у владні структури, шантаж місцевих фермерів.
Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці шести країн Європи, включно з Італією, провели масштабний рейд проти підозрюваних учасників клану «Ндрангета», за підсумками якого затримали понад 100 осіб.
Італійський клан «Ндрангета» вважають однією з найпотужніших злочинних мереж в Італії та Європі загалом.