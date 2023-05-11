Російські окупанти захопили Кафедральний храм святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Православної церкви України в Сімферополі.

Про це повідомив головний редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун.

За його словами, окупанти виламують двері храму, описують і крадуть майно.

Він заяив, що у пограбуванні беруть участь представники так званого «фонда госимущества республики Крим РФ» разом зі «службовими приставами республіки Крим РФ». За його словами, захопленням храму керує московський судовий пристав Євген Новіков.

Відзначимо, що Кафедральний собор було передано у державну власність України восени минулого року. Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів України. Там зазначали, що це один з важливих кроків на захист прав громади Православної церкви України на тимчасово окупованому Кримському півострові. Собор передали у безоплатне користування Кримської єпархії ПЦУ, а після деокупації півострова віддадуть у власність церкви.

Нагадаємо, Парафія Святого Архістратига Михаїла у селі Сирове Врадіївської територіальної громади в Миколаївській області перейшла від так званого Московського патріархату до Православної Церкви України.