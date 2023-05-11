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На одній з автомобільних стоянок у Заводському районі Миколаєва автомобіль ледве не впав під землю через руйнування каналізаційної труби.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
На глибині близько п’яти метрів вщент зруйнувалася залізобетонна каналізаційна труба. Результат — утворився чималий провал.
«Фахівці «Миколаївводоканал» вже не перший день відкачують стоки, спеціальною технікою роблять розриття, все прочищають та намагаються дістатися до уламків мережі. Наразі ремонтні роботи ще тривають», — повідомили у підприємстві.
Нагадаємо, у 2022 році комунальне підприємство «Миколаївводоканал» ліквідувало більше тисячі витоків води, що перевищило кількість у понад п’ять разів, ніж було до початку повномасштабного вторгнення.
На одній з автомобільних стоянок у Заводському районі Миколаєва автомобіль ледве не впав під землю через руйнування каналізаційної труби.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
На глибині близько п’яти метрів вщент зруйнувалася залізобетонна каналізаційна труба. Результат — утворився чималий провал.
«Фахівці «Миколаївводоканал» вже не перший день відкачують стоки, спеціальною технікою роблять розриття, все прочищають та намагаються дістатися до уламків мережі. Наразі ремонтні роботи ще тривають», — повідомили у підприємстві.
Нагадаємо, у 2022 році комунальне підприємство «Миколаївводоканал» ліквідувало більше тисячі витоків води, що перевищило кількість у понад п’ять разів, ніж було до початку повномасштабного вторгнення.