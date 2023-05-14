Вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу Очакова відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквідували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також вчора, о 16:24 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вночі, 13 травня, ворог здійснив атаку на Миколаїв, внаслідок якої постраждало три людини.

Загалом пошкоджень зазнало 8 багатоповерхових будинків, дитячий садочок та хлібозавод. Всюди вибиті вікна, двері, зруйновані балкони та побита покрівля.