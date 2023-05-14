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Вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу Очакова відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквідували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також вчора, о 16:24 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, вночі, 13 травня, ворог здійснив атаку на Миколаїв, внаслідок якої постраждало три людини.
Загалом пошкоджень зазнало 8 багатоповерхових будинків, дитячий садочок та хлібозавод. Всюди вибиті вікна, двері, зруйновані балкони та побита покрівля.
Вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу Очакова відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквідували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також вчора, о 16:24 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, вночі, 13 травня, ворог здійснив атаку на Миколаїв, внаслідок якої постраждало три людини.
Загалом пошкоджень зазнало 8 багатоповерхових будинків, дитячий садочок та хлібозавод. Всюди вибиті вікна, двері, зруйновані балкони та побита покрівля.