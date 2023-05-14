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У суботу 13 травня ворог в черговий раз здійснив обстріл Куцурубської та Очаківської територіальних громад Миколаївського району.
В результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них виникло дві пожежі, повідомили в ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
Горіла суха трава на відкритій території та гараж, що не експлуатується.
В обох епізодах на місцях «прильотів» працювали вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини. Пожежі ліквідовано на площах 200 квадратних метрів та 24 квадратні метри відповідно.
Житловий будинок, який знаходився поруч із гаражем вдалось вберегти від знищення вогнем.
Загалом від ДСНС працювали 3 спецтехніки та понад 10 вогнеборців.
Нагадаємо, вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу Очакова відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквідували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Загалом пошкоджень зазнало 8 багатоповерхових будинків, дитячий садочок та хлібозавод. Всюди вибиті вікна, двері, зруйновані балкони та побита покрівля.
У суботу 13 травня ворог в черговий раз здійснив обстріл Куцурубської та Очаківської територіальних громад Миколаївського району.
В результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них виникло дві пожежі, повідомили в ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
Горіла суха трава на відкритій території та гараж, що не експлуатується.
В обох епізодах на місцях «прильотів» працювали вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини. Пожежі ліквідовано на площах 200 квадратних метрів та 24 квадратні метри відповідно.
Житловий будинок, який знаходився поруч із гаражем вдалось вберегти від знищення вогнем.
Загалом від ДСНС працювали 3 спецтехніки та понад 10 вогнеборців.
Нагадаємо, вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу Очакова відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквідували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Загалом пошкоджень зазнало 8 багатоповерхових будинків, дитячий садочок та хлібозавод. Всюди вибиті вікна, двері, зруйновані балкони та побита покрівля.