У суботу 13 травня ворог в черговий раз здійснив обстріл Куцурубської та Очаківської територіальних громад Миколаївського району.

В результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них виникло дві пожежі, повідомили в ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Горіла суха трава на відкритій території та гараж, що не експлуатується.

В обох епізодах на місцях «прильотів» працювали вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини. Пожежі ліквідовано на площах 200 квадратних метрів та 24 квадратні метри відповідно.

Житловий будинок, який знаходився поруч із гаражем вдалось вберегти від знищення вогнем.

Загалом від ДСНС працювали 3 спецтехніки та понад 10 вогнеборців.