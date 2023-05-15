Російські військові впродовж 14 травня обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області. Постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ворог завдавав артилерійських та мінометних ударів по акваторії Очаківської громади о 18:28, 19:32 та 20:53, а по околицях Снігурівської громади – близько 10:30.

Водночас окупанти сьогодні вночі, о 00:10, вели обстріл з РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі, 13 травня, ворог здійснив атаку на Миколаїв, внаслідок якої постраждало три людини. Загалом пошкоджень зазнало 8 багатоповерхових будинків, дитячий садочок та хлібозавод. Всюди вибиті вікна, двері, зруйновані балкони та побита покрівля.