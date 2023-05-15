У Тернополі внаслідок ракетного удару, який росіяни здійснили 13 травня, згорів склад благодійного фонду «Світло Реформації», де була гуманітарна допомога.

Про це повідомив керівник благодійного фонду Іван Гонтар.

Він зазначив, що через російський ракетний обстріл склад повністю зруйновано. Серед іншого, склад служив хабом для міжцерковної діяльності на Тернопільщині.

— Тисячі тонн допомоги пройшло через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку і надію через можливість користуватися цим приміщенням... Все згоріло. Бог чудом зберіг двох водіїв які ночували біля нашого складу та були у декількох метрах від прильоту ракети!, – йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 13 травня в більшості областей України оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними голови Тернопільської облради Михайла Головка, у Тернополі є приліт у промзону. Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що в місті сталося займання нежитлової будівлі. На місце прибули рятувальники та пожежники.