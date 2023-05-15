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У Вознесенську депутати розглянуть питання про відсторонення від виконання обов’язків заступника міського голови Андрія Жукова.
Відповідний проект рішення, датований 12 травня, винесено на розгляд сессії.
Зазначається, що з метою забезпечення дотримання законності в роботі органів місцевого самоврядування, враховуючи ухвалу Жовтневого районного суду Миколаївської області від 5 травня пропонується відсторонити Андрія Жукова від виконання його обов’язків за посадою без збереження заробітної плати.
Нагадаємо, що 4 травня Служба безпеки України затримала заступника міського голови Жукова. Також у Вознесенській міській раді відбулись слідчі дії.
Пізніше з’ясувалося, що СБУ викрила схему привласнення бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївської області. Зазначається, що Жуков залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.
Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції. За попередніми даними, учасники оборудки завдали державі збитки на майже мільйон гривень.
У Вознесенську депутати розглянуть питання про відсторонення від виконання обов’язків заступника міського голови Андрія Жукова.
Відповідний проект рішення, датований 12 травня, винесено на розгляд сессії.
Зазначається, що з метою забезпечення дотримання законності в роботі органів місцевого самоврядування, враховуючи ухвалу Жовтневого районного суду Миколаївської області від 5 травня пропонується відсторонити Андрія Жукова від виконання його обов’язків за посадою без збереження заробітної плати.
Нагадаємо, що 4 травня Служба безпеки України затримала заступника міського голови Жукова. Також у Вознесенській міській раді відбулись слідчі дії.
Пізніше з’ясувалося, що СБУ викрила схему привласнення бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївської області. Зазначається, що Жуков залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.
Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції. За попередніми даними, учасники оборудки завдали державі збитки на майже мільйон гривень.