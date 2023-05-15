Кількість збитків завданих довкіллю внаслідок засмічення земельних ресурсів після ракетного удару по будівлі Миколаївської облради складає 328,7 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

За даними експертів, після удару по адміністративній будівлі, на прилеглих до неї територіях утворилася велика кількість будівельних відходів, що нанесли шкоди довкільллю на тисячі мільйонів гривень.

— Розрахунок проведено на підставі «Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану»... Розрахована сума збитків становить 328,7 млн грн, — пишуть в Держекоінспекції.

Так, в подальшому, дані про завдану шкоду будуть направлені до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для фіксації, упорядкування інформації та формування єдиного реєстру збитків.

Нагадаємо, вранці 29 березня російські військові ракетою влучили в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОВА. В результаті була зруйнована її центральна секція з дев’ятого по перший поверхи. Тоді у ДСНС повідомили про 12 загиблих і 33 поранених. Пізніше місцева влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 28.

Пізніше опублікували список загиблих у результаті ракетного удару росіянами по будівлі Миколаївської ОВА.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що зруйнована в березні обстрілом російської армії будівля ОВА, не підлягає відновленню.