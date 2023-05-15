Миколаївські патрульні розшукали водія Subaru, що здійснив зіткнення з вантажівкою MAN та втік з місця ДТП.

Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Миколаївської області.

Відомо, що під час патрулювання міста правоохоронці отримали повідомлення про пригоду. Поліцейським вдалося швидко відшукати горе-водія, який до того ж був напідпитку.

— За деякий час патрульні розшукали та зупинили автівку на вулиці Артилерійській. Спілкуючись з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку, на що керманич відмовився, — йдеться в повідомленні.

На водія легкового автомобіля поліцейські склали протоколи за водіння в нетверезому стані, порушення ПДР та залишення місця ДТП.

Нагадаємо, на Варварівському мості на виїзді з Миколаєва зіткнулися два легкових автомобілі Renault Thalia, ВАЗ 2115 та вантажівка. Внаслідок аварії постраждало п'ятера людей, усіх було госпіталізовано.