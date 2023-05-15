Понад 25 тисяч гривень зникло з банківської картки 57-річної жительки Вознесенського району після того, як вона перейшла за посиланням про нібито виплату соціальної допомоги.

У Поліції Миколаївщини відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства.

У суботу, 13 травня, до відділення поліції Вознесенського районного управління поліції звернулась мешканка Южноукраїнська з повідомленням про те, що стала жертвою шахраїв.

Зі слів потерпілої, на її електронну поштову скриньку надійшло повідомлення про можливість отримання грошової допомоги. Жінка перейшла за посиланням та ввела там дані своєї банківської картки. Через декілька годин із її рахунку було знято 25 тисяч 255 гривень.

Раніше повідомлялося, що поліція встановлює особу шахрая, який ошукав мешканку Баштанського району на 70 тисяч гривень.