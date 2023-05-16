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У Первомайську засуджено 34-річного чоловіка, який систематично вчиняв психологічне насильство над своєю 65-річною матір`ю.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
За даними слідства, чоловік будучи неодноразово притягнутим до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, належних висновків для себе не зробив та продовжував систематично знущатися з матері.
Вироком Первомайського міськрайонного суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді арешту строком на 4 місяці.
Вирок набере силу, після спливу місячного терміну.
У 2022 році різко зменшилася кількість адмінпротоколів через булінг.
У Первомайську засуджено 34-річного чоловіка, який систематично вчиняв психологічне насильство над своєю 65-річною матір`ю.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
За даними слідства, чоловік будучи неодноразово притягнутим до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, належних висновків для себе не зробив та продовжував систематично знущатися з матері.
Вироком Первомайського міськрайонного суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді арешту строком на 4 місяці.
Вирок набере силу, після спливу місячного терміну.
У 2022 році різко зменшилася кількість адмінпротоколів через булінг.