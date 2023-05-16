У Первомайську засуджено 34-річного чоловіка, який систематично вчиняв психологічне насильство над своєю 65-річною матір`ю.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік будучи неодноразово притягнутим до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, належних висновків для себе не зробив та продовжував систематично знущатися з матері.

Вироком Первомайського міськрайонного суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді арешту строком на 4 місяці.

Вирок набере силу, після спливу місячного терміну.

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