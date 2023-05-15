В Миколаївській області внаслідок бойових дій постраждало до 400 пасічників, дані продовжують збирати. Станом на 15 травня зафіксована загибель близько трьох тисяч сімей бджіл, в одній в середньому налічується 20 тисяч комах.

Переважно йдеться про південь області та Вознесенщину, розповів «Суспільному» голова Спілки пасічників Миколаївської області Андрій Галдін.

За словами Андрія Галдіна, Спілка щодня збирає інформацію про пасічників, яким потрібна допомога. Раз на місяць заповнють форму з відомостями та передають її до обласної військової адміністрації.

— Можна звернутися безпосередньо в органи місцевого самоврядування, де зареєстрована пасіка. Але тут дуже важливий факт, що пасіка повинна бути офіційно зареєстрована, тобто мати паспорт пасіки, — сказав Андрій Галдін.

Андрій Галдін говорить, протягом 2022 року на Миколаївщині зібрали 5 тисяч тонн меду. Найбільше український продукт, за його словами, купують Польща, Німеччина та Сполучені штати Америки. Прогнози щодо врожаю 2023 року непогані, каже Галдін. Проблема — в ціні, вона вдвічі менша минулорічної.

— У кожного на пасіці своя собівартість, але приблизний порядок суми — він однаковий. На моє особливе ставлення у 2022 році собівартість склала 86 гривень за кілограм. Наразі ціна, яку пропонують експортери — 45 гривень за кілограм. Самі бачите, що вона майже вдвічі менша собівартості, не говорячи вже про прибуток, — розповів Андрій Галдін.

Нагадаємо, суми збитків завданих довкіллю внаслідок засмічення земельних ресурсів після ракетного удару по будівлі Миколаївської облради складає 328,7 мільйонів гривень.