Щодо двох пасажирів австрійської залізничної компанії ÖBB розпочали розслідування після того, як вони увімкнули в поїзді промови нацистського лідера Адольфа Гітлера.

Про це йдеться в публікації Der Standard, повідомляє «Європейська правда».

У всіх вагонах поїзда Railjet, який у неділю прямував із міста Брегенц до Відня, пасажири почули промови Гітлера, а також вигуки «Хайль Гітлер» і «Зіг хайль» замість звичних оголошень для подорожувальників.

Це зокрема зафільмував австрійський депутат від «Зелених» Девід Штьогмюллер, який поділився коротким записом у Twitter.

Після аналізу відеозаписів із камер спостереження ÖBB визначила двох імовірно причетних до інциденту й передала дані поліції. Стверджується, що вони не є працівниками залізниці, а були пасажирами на тому поїзді.

Станом на ранок понеділка підозрюваних ще не допитали.

Відомо, що це не перший подібний інцидент, але раніше про відтворення записів із Гітлером не повідомлялось.

В ÖBB припускають, що пасажири якимось чином отримали ключ від кабіни з переговорним пристроєм, який є в кожного працівника залізниці, й так відтворювали записи.

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