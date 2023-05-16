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Щодо двох пасажирів австрійської залізничної компанії ÖBB розпочали розслідування після того, як вони увімкнули в поїзді промови нацистського лідера Адольфа Гітлера.
Про це йдеться в публікації Der Standard, повідомляє «Європейська правда».
У всіх вагонах поїзда Railjet, який у неділю прямував із міста Брегенц до Відня, пасажири почули промови Гітлера, а також вигуки «Хайль Гітлер» і «Зіг хайль» замість звичних оголошень для подорожувальників.
Це зокрема зафільмував австрійський депутат від «Зелених» Девід Штьогмюллер, який поділився коротким записом у Twitter.
Після аналізу відеозаписів із камер спостереження ÖBB визначила двох імовірно причетних до інциденту й передала дані поліції. Стверджується, що вони не є працівниками залізниці, а були пасажирами на тому поїзді.
Станом на ранок понеділка підозрюваних ще не допитали.
Відомо, що це не перший подібний інцидент, але раніше про відтворення записів із Гітлером не повідомлялось.
В ÖBB припускають, що пасажири якимось чином отримали ключ від кабіни з переговорним пристроєм, який є в кожного працівника залізниці, й так відтворювали записи.
Нагадаємо, колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо несподівано звернувся до українських захисників українською мовою та попросив «забути все, що було».
Щодо двох пасажирів австрійської залізничної компанії ÖBB розпочали розслідування після того, як вони увімкнули в поїзді промови нацистського лідера Адольфа Гітлера.
Про це йдеться в публікації Der Standard, повідомляє «Європейська правда».
У всіх вагонах поїзда Railjet, який у неділю прямував із міста Брегенц до Відня, пасажири почули промови Гітлера, а також вигуки «Хайль Гітлер» і «Зіг хайль» замість звичних оголошень для подорожувальників.
Це зокрема зафільмував австрійський депутат від «Зелених» Девід Штьогмюллер, який поділився коротким записом у Twitter.
Після аналізу відеозаписів із камер спостереження ÖBB визначила двох імовірно причетних до інциденту й передала дані поліції. Стверджується, що вони не є працівниками залізниці, а були пасажирами на тому поїзді.
Станом на ранок понеділка підозрюваних ще не допитали.
Відомо, що це не перший подібний інцидент, але раніше про відтворення записів із Гітлером не повідомлялось.
В ÖBB припускають, що пасажири якимось чином отримали ключ від кабіни з переговорним пристроєм, який є в кожного працівника залізниці, й так відтворювали записи.
Нагадаємо, колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо несподівано звернувся до українських захисників українською мовою та попросив «забути все, що було».