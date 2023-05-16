Російські окупанти завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади, що на Миколаївщині.

Ворог завдав ударів о 17:05, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Постраждалих та руйнувань внаслідок обстрілу громади немає.

Водночас у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Варто зазначити, що російські військові майже щодня обстрілюють Очаківську громаду з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Таким чинм Росія намагається зірвати включення миколаївських портів до «зернової угоди».

Нагадаємо, в українській розвідці натякнули, що звільнення Кінбурнської коси від російських окупантів можна очікувати вже влітку 2023 року.

Як відомо, у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Наразі Сили оборони України продовжують бойову роботу щодо звільнення цієї території, військова операція проводиться у режимі тиші.

Нещодавно очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси – це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Наразі Збройні сили продовжують завдавати вогневого ураження по окупантам на півострові. Зокрема, українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян на Кінбурнській косі, а також знищити там російських загарбників та ворожу техніку.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».