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У мікрорайоні Матвіївка на вулиці Силікатна сталася аварія за участі легкового автомобіля «Жигуль» та водовоза.
Легковик на швидкості влетів у задні колеса вантажного автомобіля. «Жигуль» отримав значні механічні пошкодження.
За попередньою інформацією є постраждалі. На місці працюють медпрацівники «швидкої» та надають допомогу учасникам ДТП.
Нагадаємо, що 3 травня у центрі Миколаєва сталася аварія за участі легкової та вантажної автівок. Як наслідок, одна з них в'їхала в стіну одного з кафе міста.
У мікрорайоні Матвіївка на вулиці Силікатна сталася аварія за участі легкового автомобіля «Жигуль» та водовоза.
Легковик на швидкості влетів у задні колеса вантажного автомобіля. «Жигуль» отримав значні механічні пошкодження.
За попередньою інформацією є постраждалі. На місці працюють медпрацівники «швидкої» та надають допомогу учасникам ДТП.
Нагадаємо, що 3 травня у центрі Миколаєва сталася аварія за участі легкової та вантажної автівок. Як наслідок, одна з них в'їхала в стіну одного з кафе міста.