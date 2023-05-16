У мікрорайоні Матвіївка на вулиці Силікатна сталася аварія за участі легкового автомобіля «Жигуль» та водовоза.

Легковик на швидкості влетів у задні колеса вантажного автомобіля. «Жигуль» отримав значні механічні пошкодження.

За попередньою інформацією є постраждалі. На місці працюють медпрацівники «швидкої» та надають допомогу учасникам ДТП.

Нагадаємо, що 3 травня у центрі Миколаєва сталася аварія за участі легкової та вантажної автівок. Як наслідок, одна з них в'їхала в стіну одного з кафе міста.