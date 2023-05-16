У Миколаєві без газу залишились жителі 12 квартир. Причиною стало самовільне втручання в газові мережі.

В АТ «Миколаївгаз» повідомили, що до аварійно – диспетчерської служби надійшов виклик зі скаргами на некоректну роботу газового обладнання. Прибувши на місце бригада виявила самовільне втручання в газову мережу, як наслідок замість газу до приладів споживачів потрапила вода.

— Це вже 5 випадок з початку року, коли через роботу «горе майстрів» споживачі залишаються без газопостачання. Ми нагадуємо, що роботи на газових мережах є вкрай небезпечними і потребують високого рівня кваліфікації фахівців. Через економію сусідів без газу 12 клієнтів, а порушник має сплатити витрати пов’язані з відновленням функціонування газової системи та заміну приладів обліку, — зазначили у АТ «Миколаївгаз».

Нагадаємо, зщо станом на 12 травня в Миколаївській області без газопостачання залишаються 4 тисячі 868 споживачів.