Мешканок Миколаївської області ошукали на загальну суму 95 тисяч гривень: одна хотіла допомогти родичці, інша отримати грошову допомогу. Натомість обидві опинилися на гачку у шахраїв.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.

Так, 45 тисяч шахраям віддала 82-річна пенсіонерка, що просто хотіла допомогти доньці, яка нібито потрапила у біду.

— Їй зателефонувала нібито донька та повідомила про проблеми, для вирішення яких потрібні грошові кошти у сумі 65 тисяч гривень. Задля допомоги доньці пенсіонерка перерахувала 20 тисяч гривень на зазначену співрозмовницею картку, але згодом псевдодонька зателефонувала знову та повідомила, що коштів замало, і потерпіла перерахувала ще 25 тисяч гривень, – повідомляють правоохоронці.

Другою жертвою телефонних шахраїв стала 52-річна жінка, яка перейшла за неперевіреним посиланням, нібито, для отримання грошової допомоги. На сайті вона ввела дані своєї картки, так і втратила майже 50 тисяч гривень.

— Заявниця в соціальній мережі перейшла за посиланням про нібито надання грошової допомоги та ввела особисті дані. Через деякий час жінці зателефонував невідомий, який представився співробітником банку і повідомив, що вона натрапила на шахраїв, і, аби не втратити кошти, потрібно зайти у мобільний додаток (банкінг) і слідувати його інструкціям. У подальшому з картки заявниці були зняті майже 50 тисяч гривень, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за такою ж схемою шахраї виманили понад 25 тисяч гривень з банківської картки 57-річної жительки Вознесенського району після того, як вона перейшла за посиланням про нібито виплату соціальної допомоги.