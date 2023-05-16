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У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталася пожежа. Повідомляється про загоряння в торговому центрі «Східний».
Про це повідомляє «Маріуполь. Спротив» та місцеві Telegram-канали.
Як інформують місцеві пабліки, будівля спалахнула через замикання проводки.
Крім того, інші висувають версію, що там спалахнуло сміття, і полум'я вже потім перекинулося на торговельний центр.
В мережі поширили відео, де клуби диму над ТЦ видно з багатьох районів Маріуполя. До місця пожежі прямують швидкі.
Нагадаємо, нещодавно в тимчасово окупованому маріуполі пролунав потужний вибух. Тоді російська окупаційна влада навіть ввімкнула сирени.
Також повідомлялося, що у Маріуполі представники слідчого комітету РФ проводять «принизливі допити» цивільного населення.
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталася пожежа. Повідомляється про загоряння в торговому центрі «Східний».
Про це повідомляє «Маріуполь. Спротив» та місцеві Telegram-канали.
Як інформують місцеві пабліки, будівля спалахнула через замикання проводки.
Крім того, інші висувають версію, що там спалахнуло сміття, і полум'я вже потім перекинулося на торговельний центр.
В мережі поширили відео, де клуби диму над ТЦ видно з багатьох районів Маріуполя. До місця пожежі прямують швидкі.
Нагадаємо, нещодавно в тимчасово окупованому маріуполі пролунав потужний вибух. Тоді російська окупаційна влада навіть ввімкнула сирени.
Також повідомлялося, що у Маріуполі представники слідчого комітету РФ проводять «принизливі допити» цивільного населення.