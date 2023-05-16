У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сталася пожежа. Повідомляється про загоряння в торговому центрі «‎Східний»‎.

Про це повідомляє «‎Маріуполь. Спротив»‎ та місцеві Telegram-канали.

Як інформують місцеві пабліки, будівля спалахнула через замикання проводки.

Крім того, інші висувають версію, що там спалахнуло сміття, і полум'я вже потім перекинулося на торговельний центр.

В мережі поширили відео, де клуби диму над ТЦ видно з багатьох районів Маріуполя. До місця пожежі прямують швидкі.

Нагадаємо, нещодавно в тимчасово окупованому маріуполі пролунав потужний вибух. Тоді російська окупаційна влада навіть ввімкнула сирени.

Також повідомлялося, що у Маріуполі представники слідчого комітету РФ проводять «принизливі допити» цивільного населення.