Миколаївські патрульні затримали водія автомобіля Seat, який врізався в огорожу перебуваючи під дією алкоголю.

Про це повідомляє УПП Миколаївської області.

Керманич сам погодився пройти огляд у медзакладі, який лиш підтвердив нетверезий стан водія.

Так, патрульні склали на чоловіка декілька протоколів.

— Інспектори склали на керманича протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) КУпАП, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше миколаївські патрульні розшукали п'яного водія Subaru, що здійснив зіткнення з вантажівкою MAN та втік з місця ДТП.