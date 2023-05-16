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Миколаївські патрульні затримали водія автомобіля Seat, який врізався в огорожу перебуваючи під дією алкоголю.
Про це повідомляє УПП Миколаївської області.
Керманич сам погодився пройти огляд у медзакладі, який лиш підтвердив нетверезий стан водія.
Так, патрульні склали на чоловіка декілька протоколів.
— Інспектори склали на керманича протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) КУпАП, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше миколаївські патрульні розшукали п'яного водія Subaru, що здійснив зіткнення з вантажівкою MAN та втік з місця ДТП.
Миколаївські патрульні затримали водія автомобіля Seat, який врізався в огорожу перебуваючи під дією алкоголю.
Про це повідомляє УПП Миколаївської області.
Керманич сам погодився пройти огляд у медзакладі, який лиш підтвердив нетверезий стан водія.
Так, патрульні склали на чоловіка декілька протоколів.
— Інспектори склали на керманича протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) КУпАП, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше миколаївські патрульні розшукали п'яного водія Subaru, що здійснив зіткнення з вантажівкою MAN та втік з місця ДТП.