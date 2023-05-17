Вчора вночі, 16 травня, о 23:08 російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок чого сталось часткове руйнування торговельного центру та автосалону, на цих об’єктах рятувальниками були оперативно ліквідовані пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини.

Водночас зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури. Наразі відомо про одну постраждалу людину.

Раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що у місцях прильотів, яких було два, в Миколаєві виникли пожежі та закликав містян не поширювати фото та відео з місць прильотів.