У вівторок, 16 травня, троє жителів Миколаївської області підірвалися на залишених російськими військами боєприпасах.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

За інформацією рятувальників особливо небезпечними сьогодні залишаються поля на деокупованих територях області. Так, миколаївський аграрій, під час проведення земляних робіт наїхав трактором на невідомий боєприпас, який в результаті здетонував. На щастя водій не постраждав, однак транспортниц засіб було пошкоджено.

— Тож усім, хто займається обробкою полів та продовжує посівну, слід пам'ятати про те, що значна кількість земель сільськогосподарського призначення на деокупованих територіях та там, де велись активні бойові дії (а на Миколаївщині це Баштанський та частина Миколаївського району) є потенційно небезпечними, – нагадали у ДСНС.

Ще двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні в селі Українка Галицинівської громали на території сьльгосп угіддя. Так, один з чоловіків випадково наступив на боєприпас, після чого той здетонував. Чоловік та його товарищ, що знаходився поруч отримали значні мінно-вибухові травми, обох було госпіталізовано.

Нагадаємо, 10 травня, на протитанковій міні підірвався чоловік з села Петропавлівка Березнегуватської громади Миколаївської області. Чоловік виїхав в поле, аби підготувати його до сівби та наїхав на небезпечний «сюрприз», залишений окупантами.

Раніше, 8 травня на Миколаївщині стались дві події, пов’язані із детонацією вибухонебезпечних предметів у полях.