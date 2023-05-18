На Миколаївщині в одному із населених пунктів Воскресенської громади здетонував снаряд та пошкодив будинок.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Подія сталася у середу, 17 травня, о 08:10.

— В приватному секторі відбулась детонація снаряду, внаслідок чого пошкоджено дах та вікна у житловому будинку. Постраждалих немає, — зазначив він.

Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, троє жителів Миколаївської області підірвалися на залишених російськими військами боєприпасах.

Також повідомлялося, що в Інгульському районі Миколаєва від детонації касетного снаряду постраждала 52-річна місцева мешканка.