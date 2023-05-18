|Швидкість вітру:
|5.1 м/с
|Схід сонця:
|05:13
|Захід сонця:
|20:22
|Температура завтра:
|+26 C°
|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|05:06
|Захід сонця
|20:41
|Температура завтра:
|+26 C°
На Миколаївщині в одному із населених пунктів Воскресенської громади здетонував снаряд та пошкодив будинок.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Подія сталася у середу, 17 травня, о 08:10.
— В приватному секторі відбулась детонація снаряду, внаслідок чого пошкоджено дах та вікна у житловому будинку. Постраждалих немає, — зазначив він.
Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, троє жителів Миколаївської області підірвалися на залишених російськими військами боєприпасах.
Також повідомлялося, що в Інгульському районі Миколаєва від детонації касетного снаряду постраждала 52-річна місцева мешканка.
На Миколаївщині в одному із населених пунктів Воскресенської громади здетонував снаряд та пошкодив будинок.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Подія сталася у середу, 17 травня, о 08:10.
— В приватному секторі відбулась детонація снаряду, внаслідок чого пошкоджено дах та вікна у житловому будинку. Постраждалих немає, — зазначив він.
Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, троє жителів Миколаївської області підірвалися на залишених російськими військами боєприпасах.
Також повідомлялося, що в Інгульському районі Миколаєва від детонації касетного снаряду постраждала 52-річна місцева мешканка.