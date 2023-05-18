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Жителів мікрорайону Кульбакіно Миколаєва попереджають про контрольований підрив двох авіабомб.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що військові будуть підривати боєприпаси сьогодні з 10:00 до 12:00 на одному з полігонів міста.

Жителів мікрорайону просять у цей час перебувати в укриттях.

— Вибух буде потужний. В цей час необхідно знаходитися в укриттях, - зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, троє жителів Миколаївської області підірвалися на залишених російськими військами боєприпасах.