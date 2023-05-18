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Жителів мікрорайону Кульбакіно Миколаєва попереджають про контрольований підрив двох авіабомб.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що військові будуть підривати боєприпаси сьогодні з 10:00 до 12:00 на одному з полігонів міста.
Жителів мікрорайону просять у цей час перебувати в укриттях.
— Вибух буде потужний. В цей час необхідно знаходитися в укриттях, - зазначив Віталій Кім.
Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, троє жителів Миколаївської області підірвалися на залишених російськими військами боєприпасах.
Жителів мікрорайону Кульбакіно Миколаєва попереджають про контрольований підрив двох авіабомб.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що військові будуть підривати боєприпаси сьогодні з 10:00 до 12:00 на одному з полігонів міста.
Жителів мікрорайону просять у цей час перебувати в укриттях.
— Вибух буде потужний. В цей час необхідно знаходитися в укриттях, - зазначив Віталій Кім.
Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, троє жителів Миколаївської області підірвалися на залишених російськими військами боєприпасах.