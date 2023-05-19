|Швидкість вітру:
|2.6 м/с
|Схід сонця:
|05:12
|Захід сонця:
|20:24
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2.1 м/с
|Схід сонця:
|05:05
|Захід сонця
|20:43
|Температура завтра:
|C°
У Колумбії знайшли живими чотирьох дітей через два тижні після того, як їхній літак розбився в густих джунглях. Серед врятованих — 11-місячне немовля і діти 4, 9 і 13 років.
Про це пише SkyNews.
На борту літака Cessna 206 було семеро людей, коли в нього відмовив двигун. Троє дорослих, зокрема пілот, загинули одразу — їхні тіла знайшли всередині літака.
Усі діти вижили та вирушили у джунглі. Рятувальники під час пошукової операції знаходили фрукти, які ті їли, а також імпровізовані укриття з рослин.
До пошуків залучали літаки й гвитокрили армії та Повітряних сил Колумбії.
Нагадаємо, у Румунії зіткнулися два літаки авіакомпанії Wizz Air, які перебували на злітній смузі аеропорту «Штефан чел Маре».
У Колумбії знайшли живими чотирьох дітей через два тижні після того, як їхній літак розбився в густих джунглях. Серед врятованих — 11-місячне немовля і діти 4, 9 і 13 років.
Про це пише SkyNews.
На борту літака Cessna 206 було семеро людей, коли в нього відмовив двигун. Троє дорослих, зокрема пілот, загинули одразу — їхні тіла знайшли всередині літака.
Усі діти вижили та вирушили у джунглі. Рятувальники під час пошукової операції знаходили фрукти, які ті їли, а також імпровізовані укриття з рослин.
До пошуків залучали літаки й гвитокрили армії та Повітряних сил Колумбії.
Нагадаємо, у Румунії зіткнулися два літаки авіакомпанії Wizz Air, які перебували на злітній смузі аеропорту «Штефан чел Маре».