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За минулу добу, 19 травня, противник здійснив 57 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 287 снарядів з важкої артилерії, «Градів », танків, БПЛА та авіації.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, саме місто Херсон ворог обстріляв 2 рази, випустивши по ньому 11 снарядів.
Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, у 2 заклади охорони здоров'я та один заклад культури у обласному центрі.
Також, через російську агресію двоє людей дістали поранення.
Нагадаємо, протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Тоді 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох закладів торгівлі, заводу й автогосподарства та територію залізничного переїзду.
За минулу добу, 19 травня, противник здійснив 57 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 287 снарядів з важкої артилерії, «Градів », танків, БПЛА та авіації.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, саме місто Херсон ворог обстріляв 2 рази, випустивши по ньому 11 снарядів.
Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, у 2 заклади охорони здоров'я та один заклад культури у обласному центрі.
Також, через російську агресію двоє людей дістали поранення.
Нагадаємо, протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Тоді 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох закладів торгівлі, заводу й автогосподарства та територію залізничного переїзду.