За минулу добу, 19 травня, противник здійснив 57 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 287 снарядів з важкої артилерії, «‎Градів »‎, танків, БПЛА та авіації.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, саме місто Херсон ворог обстріляв 2 рази, випустивши по ньому 11 снарядів.

Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, у 2 заклади охорони здоров'я та один заклад культури у обласному центрі.

Також, через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Нагадаємо, протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Тоді 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох закладів торгівлі, заводу й автогосподарства та територію залізничного переїзду.