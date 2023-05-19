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О 02:00 19 травня російські окупанти обстріляли агропідприємство одного із населених пунктів Степівської громади, що на Миколаївщині.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок чого пошкоджено техніку та будівлю підприємства. Водночас вибуховою хвилею пошкоджено навчальний заклад та приватні будинки. Постраждалих немає.

Окупанти також двічі за добу обстрілювали з артилерії акваторію Очаківської громади: 18 травня о 08:53 та 19 травня о 03:50. Руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збили три російські крилаті ракети типу «Калібр» над Миколаївщиною.