У Нігерії внаслідок зіткнень між скотарями та фермерами загинули щонайменше 85 осіб. Окрім того, понад 3000 людей були переміщені в інші райони Нігерії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Насильство спалахнуло в понеділок у кількох селах штату Плато, району, де роками панує етнічна та релігійна напруженість. У четвер сутички ще тривали, а місцеві жителі тікали зі своїх осель.

Наразі незрозуміло, що стало причиною конфлікту, але наголошується, що суперечки між пастухами та фермерами часто переростають у набіги на села, які здійснюють озброєні банди.

Нігерійське Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями (NEMA) повідомило, що в результаті насильства тисячі людей були переміщені, а сотні будинків зруйновані.

Раніше МВФ попередив, що 123 млн осіб, або 12% населення країн Африки на південь від Сахари, стикаються із гострою нестачею продовольства. Причинами стали ефекти війни Росії проти України, а також посилення заворушень та посухи в деяких частинах континенту.