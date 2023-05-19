Двоє жителів Миколаївщини під приводом продажу зерна ошукали мешканця Вінничини на 10 тисяч доларів США.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Чоловік розповів правоохоронцям, що в селі Киселів під час купівлі сої невідомі особи взяли його 10 тисячами доларів США та щезли.

Поліція впродовж години встановила та затримала зловмисників на території Рівненської області. Ними виявилися двоє жителів Миколаївщини, віком 37 та 44 роки, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів.

Правоохоронці зазначають, що чоловіки діяли за наступною схемою: підшукували осіб, які займаються купівлею та продажем зернових культур. Вони входили в довіру до аграріїв, домовлялися про зустріч із метою покупки зернових та, виконуючи роль посередників, заволодівали коштами жертв.

Далі під час завантаження зерна зловмисники брали гроші за товар від покупців, але не передавали їх продавцеві. Таким чином привласнювали кошти і зникали з місця події.

Поліцейські затримали аферистів в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального кодексу України та вилучили у них 8400 доларів США і 65 тисяч гривень.

Наразі слідчі поліції повідомили одному з фігурантів про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Аферистам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Миколаївщини, який наразі відбуває покарання, та його співмешканці, які ошукали жителів різних областей на понад пів мільйона гривень.