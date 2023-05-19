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Рада оборони Києва вирішила заборонити навігацію річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на водних об’єктах столиці під час війни.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
— На час воєнного стану заборонено навігацію для річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів та засобів для розваг на водних об’єктах у межах столиці. Відповідне рішення прийнято Радою оборони міста Києва, – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що дозвіл на плавання суден на водних об’єктах, за зверненням суб’єктів господарювання, буде надавати КМВА за погодженням з Командуванням угрупування сил і засобів оборони Київ.
Нагадаємо, станом на початок травня водолази-сапери готують водойми до відкриття купального сезону в Миколаївській області.
Рада оборони Києва вирішила заборонити навігацію річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на водних об’єктах столиці під час війни.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
— На час воєнного стану заборонено навігацію для річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів та засобів для розваг на водних об’єктах у межах столиці. Відповідне рішення прийнято Радою оборони міста Києва, – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що дозвіл на плавання суден на водних об’єктах, за зверненням суб’єктів господарювання, буде надавати КМВА за погодженням з Командуванням угрупування сил і засобів оборони Київ.
Нагадаємо, станом на початок травня водолази-сапери готують водойми до відкриття купального сезону в Миколаївській області.