Рада оборони Києва вирішила заборонити навігацію річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на водних об’єктах столиці під час війни.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

— На час воєнного стану заборонено навігацію для річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів та засобів для розваг на водних об’єктах у межах столиці. Відповідне рішення прийнято Радою оборони міста Києва, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що дозвіл на плавання суден на водних об’єктах, за зверненням суб’єктів господарювання, буде надавати КМВА за погодженням з Командуванням угрупування сил і засобів оборони Київ.

Нагадаємо, станом на початок травня водолази-сапери готують водойми до відкриття купального сезону в Миколаївській області.