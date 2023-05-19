В Італії 13 людей загинули і ще 13 тисяч були змушені покинути свої домівки після того, як понад 20 річок на півночі країни вийшли з берегів.

Про це повідомляють BBC та Reuters.

Повідомляється, що за півтора дня в регіоні випала шестимісячна норма опадів і було зафіксовано близько 280 зсувів. Майже кожна річка вийшла з берегів між Болоньєю і північно-східним узбережжям протягом 115 км.

Серйозно постраждало місто Равенна на узбережжі Адріатики, відоме своїми ранньохристиянськими пам’ятками.

Представник міністерства внутрішніх справ заявив, що із цього району потрібно евакуювати близько 14 тисяч людей.

Влада повідомила, що загалом повені вразили 37 населених пунктів, зареєстровано близько 120 зсувів. Щонайменше один міст біля міста Болонья обвалився, деякі дороги пошкоджені, багато залізничних перевезень призупинено.

Нагадаємо, що у Києві за добу вода піднялася на 6 сантиметрів.