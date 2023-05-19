Правоохоронці безпідставно провели обшук у помешканні колишнього водія підприємця Ігоря Мізраха, повідомив його адвокат Андрій Кузьменко. За його словами, Мізрах проходить в якості обвинуваченого в кримінальній справі про рейдерське захоплення Хорольського заводу дитячого харчування, а його підзахисний, який колись працював водієм у Мізраха – фігурує у справі без статусу, як особа «яка могла мати відношення» до цього захоплення. Про це пише Delo.ua.

За словами адвоката, група силовиків прийшла до його підзахисного додому рано вранці.

— Чоловікові заявили, що нібито мають вказівку зверху обшукати його помешкання та вилучити гроші та майно, намагалися знайти і забрати банківські карти, запитували про залишки на рахунку, насміхалися та казали, що «команда – залишити тебе без копійки». Забрали навіть дрібні гроші з гаманця. Також вони забрали дитячі речі і копирсалися в білизні доньки. При цьому мій клієнт не встиг навіть подзвонити мені, - прокоментував Андрій Кузьменко.

Із собою правоохоронці мали ухвалу суду. З цього документу, за оцінкою правника, стало зрозуміло, що мова йде про рейдерське захоплення Хорольского заводу дитячого харчування. Головний фігурант цієї справи - Ігор Мізрах, який вже у статусі підозрюваного перебуває під вартою. Саме в рамках цієї справи силовики вдерлися до будинку його підзахисного, каже адвокат.

На думку Кузьменка, ця ситуація – черговий приклад незаконного тиску силовиків на громадян, з використанням обшуку як репресивного методу.

— Безпідставно повністю провели обшуки у цієї людини, вилучили всі грошові кошти, мобільні телефони, пристрої, навіть дитячі планшети, чохли від телефонів. Зловживали. Мій клієнт не має жодного відношення до даного підприємства і не мав ніколи. Він лише багато років тому працював водієм у цього Мізраха – все. Але це не дає підстав проводити обшук у будь якої особи в такому форматі, - відзначив адвокат.

Представник потерпілого від дій силовиків зазначає: в документах не вказаний навіть статус клієнта у цій справі, написано лише «може бути причетний».

— Це стандартне формулювання, яке правоохоронці використовують для того, щоби вдиратися з невмотивованими обшуками до громадян. Останнім часом це відбувається все частіше, наголошує правник. Але всі причетні до порушення прав громадянина обов’язково понесуть покарання, - зазначає Кузьменко.

За його словами, захисники будуть оскаржувати незаконні дії правоохоронців в судовому порядку і будуть вимагати повернення безпідставно вилученого майна.