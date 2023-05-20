Військові РФ впродовж 19 травня двічі обстрілювали з артилерії Очаків, пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.

Більш детальна інформація уточнюється, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Вчора, 19 травня, о 11:07 та 18:35 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади, пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що російські військові майже щодня обстрілюють Очаківську громаду з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Таким чинм Росія намагається зірвати включення миколаївських портів до «зернової угоди».

Нагадаємо, в українській розвідці натякнули, що звільнення Кінбурнської коси від російських окупантів можна очікувати вже влітку 2023 року.

Як відомо, у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Наразі Сили оборони України продовжують бойову роботу щодо звільнення цієї території, військова операція проводиться у режимі тиші.

Нещодавно очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси – це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Наразі Збройні сили продовжують завдавати вогневого ураження по окупантам на півострові. Зокрема, українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян на Кінбурнській косі, а також знищити там російських загарбників та ворожу техніку.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».