В Харківській та Херсонській областях двоє цивільних постраждали через російські міни.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Херсонська ОВА.

Перший випадок стався в селі Руські Тишки Харківського району на ворожій міні «Пелюстка» підірвався цивільний. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

— Сьогодні у селі Руські Тишки Харківського району 43-річний чоловік наступив на власному подвір’ї на міну «Пелюстка». Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу, – пише Олег Синєгубов.

Інший випадок стався в Херсонській області поблизу села Клапая. На вибухівці підірвався 48-річний тракторист. В чоловіка діагностували множинні осколкові поранення.

— Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де йому надали допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився, – пише Херсонська ОВА.

Нагадаємо, основні роботи з розмінування проводяться у Донецькій, Херсонській, Миколаївській і Харківській областях.