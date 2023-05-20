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В Харківській та Херсонській областях двоє цивільних постраждали через російські міни.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Херсонська ОВА.
Перший випадок стався в селі Руські Тишки Харківського району на ворожій міні «Пелюстка» підірвався цивільний. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.
— Сьогодні у селі Руські Тишки Харківського району 43-річний чоловік наступив на власному подвір’ї на міну «Пелюстка». Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу, – пише Олег Синєгубов.
Інший випадок стався в Херсонській області поблизу села Клапая. На вибухівці підірвався 48-річний тракторист. В чоловіка діагностували множинні осколкові поранення.
— Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де йому надали допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився, – пише Херсонська ОВА.
Нагадаємо, основні роботи з розмінування проводяться у Донецькій, Херсонській, Миколаївській і Харківській областях.
В Харківській та Херсонській областях двоє цивільних постраждали через російські міни.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Херсонська ОВА.
Перший випадок стався в селі Руські Тишки Харківського району на ворожій міні «Пелюстка» підірвався цивільний. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.
— Сьогодні у селі Руські Тишки Харківського району 43-річний чоловік наступив на власному подвір’ї на міну «Пелюстка». Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу, – пише Олег Синєгубов.
Інший випадок стався в Херсонській області поблизу села Клапая. На вибухівці підірвався 48-річний тракторист. В чоловіка діагностували множинні осколкові поранення.
— Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де йому надали допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився, – пише Херсонська ОВА.
Нагадаємо, основні роботи з розмінування проводяться у Донецькій, Херсонській, Миколаївській і Харківській областях.