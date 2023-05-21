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У суботу, 20 травня, зафіксовано ворожі обстріли населеного пункту в Куцурубській громаді та в Очакові Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Повідомляється, що 20 травня о 09:00 зафіксовано ворожі обстріли по території населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Також о 10:00 та 16:11 ворог завдавав ударів по береговій смузі та акваторії міста Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, військові РФ впродовж 19 травня двічі обстрілювали з артилерії Очаків, пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.
У суботу, 20 травня, зафіксовано ворожі обстріли населеного пункту в Куцурубській громаді та в Очакові Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Повідомляється, що 20 травня о 09:00 зафіксовано ворожі обстріли по території населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Також о 10:00 та 16:11 ворог завдавав ударів по береговій смузі та акваторії міста Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, військові РФ впродовж 19 травня двічі обстрілювали з артилерії Очаків, пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.