У суботу, 20 травня, зафіксовано ворожі обстріли населеного пункту в Куцурубській громаді та в Очакові Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Повідомляється, що 20 травня о 09:00 зафіксовано ворожі обстріли по території населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також о 10:00 та 16:11 ворог завдавав ударів по береговій смузі та акваторії міста Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, військові РФ впродовж 19 травня двічі обстрілювали з артилерії Очаків, пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.