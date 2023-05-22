Прикордонники в Бахмуті змогли перешкодити атаці окупантів та ліквідували понад десять російських військових.

Про це повідомили в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

«Побачити Бахмут і померти: прикордонники продовжують «акцію мінусування» окупантів», - йдеться в заяві.

За даними Держприкордонслужби, мінометники та аеророзвідники ліквідували осередки ворога в Бахмуті.

Відслідкувавши місце накопичення окупантів, українські захисники відпрацювали мінометами. За допомогою вогневого ураження вдалося прибрати цілу штурмову групу: 7 вбитих і 4 поранених.

«Так атакувальний план (окупантів, - прим.) зірвався», - додали ДПСУ.

Напередодні Евген Пригожин, глава приватної військової компанії «Вагнер»≈, стверджував, що його «армія» повністю контролює місто Бахмут. Однак українські посадовці та президент спростували ці заяви, наголошуючи, що військові Збройних Сил України все ще присутні у місті, і бойові дії тривають.