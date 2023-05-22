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Прикордонники в Бахмуті змогли перешкодити атаці окупантів та ліквідували понад десять російських військових.
Про це повідомили в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.
«Побачити Бахмут і померти: прикордонники продовжують «акцію мінусування» окупантів», - йдеться в заяві.
За даними Держприкордонслужби, мінометники та аеророзвідники ліквідували осередки ворога в Бахмуті.
Відслідкувавши місце накопичення окупантів, українські захисники відпрацювали мінометами. За допомогою вогневого ураження вдалося прибрати цілу штурмову групу: 7 вбитих і 4 поранених.
«Так атакувальний план (окупантів, - прим.) зірвався», - додали ДПСУ.
Напередодні Евген Пригожин, глава приватної військової компанії «Вагнер»≈, стверджував, що його «армія» повністю контролює місто Бахмут. Однак українські посадовці та президент спростували ці заяви, наголошуючи, що військові Збройних Сил України все ще присутні у місті, і бойові дії тривають.
Прикордонники в Бахмуті змогли перешкодити атаці окупантів та ліквідували понад десять російських військових.
Про це повідомили в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.
«Побачити Бахмут і померти: прикордонники продовжують «акцію мінусування» окупантів», - йдеться в заяві.
За даними Держприкордонслужби, мінометники та аеророзвідники ліквідували осередки ворога в Бахмуті.
Відслідкувавши місце накопичення окупантів, українські захисники відпрацювали мінометами. За допомогою вогневого ураження вдалося прибрати цілу штурмову групу: 7 вбитих і 4 поранених.
«Так атакувальний план (окупантів, - прим.) зірвався», - додали ДПСУ.
Напередодні Евген Пригожин, глава приватної військової компанії «Вагнер»≈, стверджував, що його «армія» повністю контролює місто Бахмут. Однак українські посадовці та президент спростували ці заяви, наголошуючи, що військові Збройних Сил України все ще присутні у місті, і бойові дії тривають.