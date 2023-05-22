У Миколаївській області затримали військовослужбовця та оголосили йому про підозру у державній зраді.

Про це повідомили в пресслужбі спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

«За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито й повідомлено про підозру військовослужбовцю однієї з військових частин ЗС України за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За версією слідства, матрос, співпрацюючи зі спецслужбами країни агресора, передавав представнику російських окупаційних військ розвідувальну інформацію військового та суспільно-політичного характеру по Миколаївській області, зокрема, щодо обстановки в м. Очакові та іншу.

3 травня його було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області за оперативного супроводження співробітників Головного відділу контррозвідки СБ України в Миколаївській області та Департаменту військової контррозвідки Управління СБ України.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаївській області російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони. За вказівкою агресора фігурант об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників. Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.