У Болгарії учасники проросійської акції облили червоною фарбою будівлю в Софії, де працюють представники Європейської комісії і Європейського парламенту. Вони закликали свій уряд припинити допомогу Україні.

Про це повідомила президентка ЄП Роберта Мецола.

— Будівля, в якій розташований Офіс зв'язку Європейського парламенту в Софії, стала мішенню вандалів, незадоволених нашою позицією з підтримки України. Ми відчистимо її. Наша підтримка України стане сильнішою. Наш голос, що засуджує російське вторгнення, буде лише гучнішим. Слава Україні, —написала вона у Twitter.

Як пише Радіо Свобода, демонстрацію 21 травня організували кілька неурядових організацій та особи з прокремлівськими поглядами. Серед учасників, яких, ймовірно, було близько тисячі, були члени антиєвропейської партії «Відродження», а також парламентарі. Ця акція стала шостою за стільки ж тижнів, але вперше закінчилася актом вандалізму.

Раніше повідомлялося, що у Міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів сучасніших бойових літальних апаратів.