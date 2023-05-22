У Миколаєві станом на 14:00 понеділка, 22 травня, слідчі Національної поліції здійснюють обшуки на території комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба».

Як повідомляє «Суспільне», на територію установи журналістів не пускають. Тривають слідчі дії.

— Поліцію цікавлять документи 2021—2022 років. Це стара кримінальна справа. Провадження було відкрито в 2022 році, — прокоментував ситуацію на підприємстві директор КП «Ритуальні послуги» Сергій Васелега, який очолив КП «Ритуальні послуги» 19 лютого 2023 року. Його попередником був Олександр Сагайдак.

Нагадаємо, що у результаті спецоперації у Миколаєві контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російського агента, одним із завдань якого було організувати потужну агентурну групу спецслужб РФ. Зрадником виявився начальник комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександр Сагайдак.