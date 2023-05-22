Впродовж останнього місяця пошуковим групам вдалось виявити 50 тіл зниклих безвісти українців/

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко та опублікував світлини, які надав командир пошукових груп у Донецькій, Луганській та Харківській областях Олексій Юков.

— Кадри були зроблені на звільнених територіях під час відпрацювання локацій ймовірних поховань, – зазначив уповноважений.

За даними Міністерства внутрішніх справ, нині в Україні офіційно підтверджені 23 тисячі зниклих безвісти з початку повномасштабного вторгнення. Олег Котенко зазначає, що ці цифри потребують перевірки, чи ці 23 тисячі є зниклими «за особливих обставин».

Нагадаємо, в Україні розробили алгоритм дій для допомоги родинам зниклих безвісти, які часто не знають, як діяти та до яких органів звертатися з питань, які їх хвилюють.