У вівторок, 23 травняРосійські війська обстріляли смт Козацьке Херсонської області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Смт Козацьке знаходиться на лівобережжі Херсонської області, фактично навпроти окупованої Нової Каховки.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинула жінка. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, російські військові обстріляли Станіслав та Кізомис Херсонської області. Через удари армії РФ по Станіславу, травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік.

Нещодавно російска армія випустила 381 снаряд по Херсонській області, внаслідок ударів 9 людей загинули чи отримали тяжкі поранення.

До того, на Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств, там вибухнув нездетонований снаряд.

Також, протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих є двоє дітей.