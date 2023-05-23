На Чернігівщині 23 травня двоє людей підірвались на вибуховому пристрої – один загинув, інший дістав поранення.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

— Неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей: одна особа загинула, інша травмована. Співчуття родині загиблого, —зазначив він.

Як повідомив Чаус, за попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.

Нагадаємо, що у середу, 10 травня, на протитанковій міні підірвався чоловік з села Петропавлівка Березнегуватської громади Миколаївської області.