У Мелітополі російські окупанти демонтували танк-пам’ятник Т-70, який після Другої світової війни був встановлений на меморіальному комплексі «Братське кладовище». Радянський танк буде реставрований і відправлений на фронт.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що відомий мелітопольський пам'ятник – танк Т-70, встановлений десятки років тому на честь героїв-визволителів запорізького райцентру від німецько-фашистських військ, у вівторок був демонтований за вказівкою російських окупантів.

— Поки українська армія отримує «Леопарди» і «Абрамси», окупанти в Мелітополі на реставрацію і відновлення механізму відправляють танк-пам'ятник, що простояв на постаменті вже більше півстоліття, — повідомив міський голова .

Федоров допустив, що можливо таким чином колаборанти вже підшукують транспорт для втечі.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами.