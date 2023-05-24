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У Мелітополі російські окупанти демонтували танк-пам’ятник Т-70, який після Другої світової війни був встановлений на меморіальному комплексі «Братське кладовище». Радянський танк буде реставрований і відправлений на фронт.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Зазначається, що відомий мелітопольський пам'ятник – танк Т-70, встановлений десятки років тому на честь героїв-визволителів запорізького райцентру від німецько-фашистських військ, у вівторок був демонтований за вказівкою російських окупантів.
— Поки українська армія отримує «Леопарди» і «Абрамси», окупанти в Мелітополі на реставрацію і відновлення механізму відправляють танк-пам'ятник, що простояв на постаменті вже більше півстоліття, — повідомив міський голова .
Федоров допустив, що можливо таким чином колаборанти вже підшукують транспорт для втечі.
Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами.
У Мелітополі російські окупанти демонтували танк-пам’ятник Т-70, який після Другої світової війни був встановлений на меморіальному комплексі «Братське кладовище». Радянський танк буде реставрований і відправлений на фронт.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Зазначається, що відомий мелітопольський пам'ятник – танк Т-70, встановлений десятки років тому на честь героїв-визволителів запорізького райцентру від німецько-фашистських військ, у вівторок був демонтований за вказівкою російських окупантів.
— Поки українська армія отримує «Леопарди» і «Абрамси», окупанти в Мелітополі на реставрацію і відновлення механізму відправляють танк-пам'ятник, що простояв на постаменті вже більше півстоліття, — повідомив міський голова .
Федоров допустив, що можливо таким чином колаборанти вже підшукують транспорт для втечі.
Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти встановили вуличні камери, щоб боротися з партизанами.