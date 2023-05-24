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На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни планують провести «медичні огляди» дітей, щоб потім вивезти їх на територію РФ.
На такі заходи в 2023 році російський уряд виділив 1,4 мільйона рублів, повідомляє Центр національного спротиву.
За їхніми словами, такі огляди — це фікція, під виглядом якої дітей потім вивозять до Росії.
«Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози та використовують це, щоб вивезти їх «на лікування» у медичних закладах Російської Федерації», — відзначили у ЦНС.
Нагадаємо, директорка Новопетрівської спецшколи на Миколаївщині Наталія Луцик під час окупації села змогла вивезти дітей до Грузії, врятувавши їх від примусової депортації в Росію.
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни планують провести «медичні огляди» дітей, щоб потім вивезти їх на територію РФ.
На такі заходи в 2023 році російський уряд виділив 1,4 мільйона рублів, повідомляє Центр національного спротиву.
За їхніми словами, такі огляди — це фікція, під виглядом якої дітей потім вивозять до Росії.
«Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози та використовують це, щоб вивезти їх «на лікування» у медичних закладах Російської Федерації», — відзначили у ЦНС.
Нагадаємо, директорка Новопетрівської спецшколи на Миколаївщині Наталія Луцик під час окупації села змогла вивезти дітей до Грузії, врятувавши їх від примусової депортації в Росію.