На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни планують провести «медичні огляди» дітей, щоб потім вивезти їх на територію РФ.

На такі заходи в 2023 році російський уряд виділив 1,4 мільйона рублів, повідомляє Центр національного спротиву.

За їхніми словами, такі огляди — це фікція, під виглядом якої дітей потім вивозять до Росії.

«Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози та використовують це, щоб вивезти їх «на лікування» у медичних закладах Російської Федерації», — відзначили у ЦНС.

Нагадаємо, директорка Новопетрівської спецшколи на Миколаївщині Наталія Луцик під час окупації села змогла вивезти дітей до Грузії, врятувавши їх від примусової депортації в Росію.