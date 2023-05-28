Уночі 28 травня ворог атакував столицю БПЛА типу «Shahed». Попередньо, це була рекордна за кількістю дронів атака на місто.
Є загиблі та постраждалі, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
У Голосієвському районі пошкоджено автомобіль, нежитлова будівля, ТРЦ, склади готової продукції та будівництво. Внаслідок цього виникли пожежі. Відомо про одну загиблу та двох постраждалих.
У Печерському районі зазнали часткових руйнувань декілька житлових будинків. Загиблих та постраждалих немає.
У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють відповідні екстрені служби.
Нагадаємо, українські військові збили у повітряному просторі країни під час масованої ворожої атаки дронами цієї ночі 52 з 54 випущених РФ «Шахедів».
Уночі 28 травня ворог атакував столицю БПЛА типу «Shahed». Попередньо, це була рекордна за кількістю дронів атака на місто.
Є загиблі та постраждалі, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
У Голосієвському районі пошкоджено автомобіль, нежитлова будівля, ТРЦ, склади готової продукції та будівництво. Внаслідок цього виникли пожежі. Відомо про одну загиблу та двох постраждалих.
У Печерському районі зазнали часткових руйнувань декілька житлових будинків. Загиблих та постраждалих немає.
У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють відповідні екстрені служби.
Нагадаємо, українські військові збили у повітряному просторі країни під час масованої ворожої атаки дронами цієї ночі 52 з 54 випущених РФ «Шахедів».