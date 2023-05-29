Судно благодійної організації «Лікарі без кордонів» (MSF) врятувало майже 600 мігрантів, які пливли на переповненому судні, що зазнало лиха біля острова Сицилія в суботу.

Про це повідомила організація, пише «Європейська правда».

«Після трьох годин операції 599 врятованих, в тому числі жінки і діти, зараз перебувають в безпеці на борту... і під наглядом медичної команди», — написала MSF.

Згідно з повідомленням, судно організації Geo Barents проводило тренування, коли його викликали для проведення рятувальної операції.

Мігрантів за рішенням уряду необхідно доставити до південного італійського порту Барі — дорога туди займе близько 40 годин.

Благодійні організації критикують італійський уряд на чолі з Джорджією Мелоні, яка займає жорстку позицію щодо нелегальної імміграції. Вони заявляють, що уряд часто визначає порти для висадки людей занадто далеко від районів, де проводять рятувальні роботи.

За даними міністерства внутрішніх справ, цього року в Італії було зафіксовано понад 47 тисяч випадків висадки мігрантів, порівняно з приблизно 18 тисячами за аналогічний період 2022 року.