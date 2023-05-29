На Миколаївщині на об’їзній дорозі у місті Баштанка водій автомобіля «Toyota» злетів з дороги та врізався в дерево.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Автомобільна пригода сталася у неділю, 28 травня, на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв». Зазначається, що на об’їзній дорозі у Баштанці, 37-річний водій автомобіля «Toyota LC200», за попередніми даними, не впорався із керуванням, з’їхав з дороги та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП водія з травмами різного ступеня тяжкості забрали до лікарні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 26 травня, у Первомайську 31-річний водій автомобіля «Nissan Primera» зіткнувся із деревом. В результаті зіткнення чоловік загинув.