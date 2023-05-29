На Херсонщині внаслідок обстрілу з боку російських військ 29 травня загинув чоловік, ведеться розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Так, за попередньою інформацією, мова йде про артилерійський обстріл, анаслідок якого було пошкоджено житлові будинки мирних мешканців.

— За даними слідства, 29 травня 2023 року близько 11:30 збройні сили Росії обстріляли населений пункт у Новокаховській громаді Херсонської області. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, – йдеться в повідомленні.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Так, 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих є двоє дітей.