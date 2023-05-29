У тимчасово окупованому Севастополі пролунали три потужні вибухи в центрі міста.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Ситуація сталася о 19:11. Наразі гауляйтери вибух ніяк не коментують.
Місцеві жителі розповідають, що у небо підіймається дим. Також кажуть, що періодично чути звуки, схожі на постріли або далекі вибухи.
Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «українською ДРГ».
Пізніше, під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.
Після чого, Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «смуги безпеки» для захисту українців.
У тимчасово окупованому Севастополі пролунали три потужні вибухи в центрі міста.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Ситуація сталася о 19:11. Наразі гауляйтери вибух ніяк не коментують.
Місцеві жителі розповідають, що у небо підіймається дим. Також кажуть, що періодично чути звуки, схожі на постріли або далекі вибухи.
Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «українською ДРГ».
Пізніше, під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.
Після чого, Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «смуги безпеки» для захисту українців.