У тимчасово окупованому Севастополі пролунали три потужні вибухи в центрі міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ситуація сталася о 19:11. Наразі гауляйтери вибух ніяк не коментують.

Місцеві жителі розповідають, що у небо підіймається дим. Також кажуть, що періодично чути звуки, схожі на постріли або далекі вибухи.

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні йде зпеклий бій. Пропагандистські медіа писали, що на кордоні з Україною йде бій з «‎українською ДРГ»‎.

Пізніше, під час екстренної на наради у губернатора Бєлгородської області, голова прикордонного Грайворона доповів про «тревожные вести» із військової частини.

Після чого, Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням «‎смуги безпеки»‎ для захисту українців.